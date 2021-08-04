NI: Россия вооружит свои подводные лодки гиперзвуковыми ракетами

Российские подводные лодки, обладающие гиперзвуковыми ракетами, представляют серьезную угрозу для восточноевропейских союзников по НАТО в черноморском регионе. Об этом в статье для американского журнала The National Interest пишет военный обозреватель Крис Осборн.

«Остановить ракеты, летящие со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, представляет собой сложную задачу для любых сил, а запуск с подводных лодок создает дополнительные проблемы», — пояснил он.

По словам Осборна, стационарные площадки для запуска ракет наземного базирования можно распознать заранее, однако подводные лодки скрываются в океане перед атакой и это усложняет защиту от гиперзвукового оружия.

Эксперт также поделился своими опасениями касательно новых технологий, которые снижают уровень шума. Осборн подчеркнул, что благодаря этому подлодки способны достичь прибрежных районов, которые недоступны для надводных кораблей с глубокой осадкой.

«Если это так, то Албания и Болгария могут оказаться в большой опасности», — заключил он.

Ранее глава военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал о том, что в настоящее время ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95.