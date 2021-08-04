Потерявший секретные файлы об эсминце Defender должен был стать послом Великобритании в НАТО

Высокопоставленный государственный служащий, который потерял 50 страниц секретных документов министерства обороны Великобритании, был в очереди на пост постоянного представителя Великобритании в НАТО. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

Чиновником, потерявшим секретные документы, позже обнаруженные на автобусной остановке в английском графстве Кент, является Ангус Лэпсли.

Во время инцидента он как раз претендовал на место постпреда Великобритании в НАТО. Теперь назначение Лэпсли маловероятно.

Лэпсли, имя которого ранее не называлось, после инцидента был переведен из Министерства обороны в Министерство иностранных дел, по делам Содружества и Развития.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о результатах ведомственной проверки обстоятельств потери секретных данных об эсминце Defender.

Уоллес подчеркнул, что инцидент с пропажей секретных документов, впоследствии обнаруженных на автобусной остановке, не связан с деятельностью иностранных разведывательных служб.