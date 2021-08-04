Ингушетию усилят новейшими бронетранспортерами

Войска недавно сформированной 19-й мотострелковой дивизии Южного военного округа России одни из первых в стране получат на вооружение новейший вариант бронетранспортера БТР-82. Об этом сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что броня таких машин удержит противотанковые ракеты, спасет от разрывов снарядов и огня стрелкового оружия, а также от подрыва на минах.

При этом, благодаря уникальным ходовым качествам БТР-82, бронетранспортер может совершать стремительные марши на сотни километров своим ходом.

На БТР-82 устанавливают новый боевой модуль. Он включает в себя скорострельную автоматическую пушку 2А72 калибром 30 мм и спаренный с ней пулемет ПКТМ. Прицел наводчика получил хорошую стабилизацию и возможность работы ночью. В результате боевая машина может вести эффективный огонь даже на ходу.

Командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников заявил, что регион, находящийся под контролем его войск, является лидером по темпам перевооружения. К началу 2021 года доля новой и модернизированной техники в нем достигла 70%.

Ранее стало известно, что войска 810-й гвардейской бригады морской пехоты в Крыму получат партию плавающих гусеничных БМП-3Ф.