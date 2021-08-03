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На учениях «Запад-2021» впервые опробуют обновленную авиацию Балтийского флота

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РИА «Новости»

На военных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» впервые в полном составе опробуют обновленную авиацию Балтийского флота, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По данным источников, во вновь сформированную в Калининграде авиаруппировку войдут истребители, бомбардировщики, вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты «молодой» 34-й смешанной авиадивизии Балтийского флота — ее сформировали в 2019 году. Военные специалисты отработают борьбу как с морскими, так и с наземными целями.

«На «Западе-2021» дивизию впервые проверят в полном составе как единый организм. Это к тому же станет в некоторой степени ответом на прошедшие недавно крупнейшие учения НАТО на Балтике», — рассказал изданию военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В составе группировки также будет 396-й смешанный вертолетный полк, который включает в себя палубные и противолодочные вертолеты, а также многоцелевые Ми-8 и Ми-24.

Совместные учения «Запад-2021» пройдут 10–19 сентября на территории двух стран. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95.

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