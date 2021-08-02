В США допустили вхождение своих кораблей на российскую территорию

США десятилетиями совершали действия, аналогичные тем, что предпринял британский эсминец Defender, вторгшийся в территориальные воды Крыма. Об этом заявил помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью журналу «Новое время», сообщает РИА «Новости».

Он напомнил об инциденте, который произошел в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота.

«Да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно <...> В Черном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский», — подчеркнул Кент.

Помощника госсекретаря США также обвинил Китай в нарушении прав островов, принадлежащих Филиппинам. Он считает, что Пекин препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море, с чем США намерены с этим бороться.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «за счет русофобской истерии» США пытается скрыть истинные намерения НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне.

До этого командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк сказал, что российская сторона провоцирует флот НАТО своими действиями. Среди них он назвал регулярное сопровождение судов альянса в Черном море.

США, как многие европейские страны и Украина, не признали референдум, по итогам которого Крым перешел под российскую юрисдикцию. В июле, как пишет американское издание, Берк выразил мнение, что «захват Крыма» был «крайней» формой «постоянного устрашения» со стороны России.