В США назвали последствия новой ядерной гонки

Директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф заявил, что ядерная гонка между сверхдержавами грозит для человечества неконтролируемым военным конфликтом. Об этом сообщает The Sun.

Рейф подчеркнул, что сейчас нет гонки вооружений, аналогичной той, что была в годы холодной войны, когда СССР и США произвели десятки тысяч единиц атомного оружия.

«Мы наблюдаем новый виток серьезной конкуренции в сфере ядерной энергетики. Если мы не предпримем шагов по ее предотвращению, то она может стать более масштабной и опасной в ближайшие годы, — рассказал Рейф.

Он добавил, что в случае, если ядерная конкуренция между крупными державами все же возобновится, то это создаст значительный риск для безопасности США, союзников Штатов и многих других государств по всему миру.

Ранее государственный департамент Соединенных Штатов призвал Китай остановить наращивание ядерного арсенала и начать практическое взаимодействие по борьбе с возможной новой гонкой вооружений.