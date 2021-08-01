Адмирал США рассказал, в каком случае НАТО откроет огонь по российским кораблям

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк в интервью Business Insider рассказал, в каком случае НАТО будет готово открыть огонь по российским кораблям в Черном море.

По его словам, когда иностранный самолет пролетает вблизи эсминцев НАТО, командиры самостоятельно принимают решение о том, готовится он к атаке или нет.

«Можно утверждать, что они [россияне] провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.

Адмирал уточнил, что ВМФ России постоянно сопровождает корабли Североатлантического альянса, которые действуют в данном регионе. Берк добавил, что подобного рода взаимодействия профессиональны и в основном безопасны. Помимо этого, он также отметил, что Россия значительно модернизировала свои вооруженные силы, особенно подводные лодки.

Ранее обозреватель Марк Эпископос в своей статье для журнала The National Interest написал, что в случае возможного конфликта с Россией у НАТО отсутствуют шансы на быструю и убедительную победу, поскольку страна укрепила силы Черноморского флота.