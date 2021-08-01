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ОДКБ начала многомесячные учения в Средней Азии

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Масштабные маневры войск стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Граница-2021» начались в воскресенье, 1 августа, сообщают «Известия».

Войска России и среднеазиатских стран прибыли на таджикские военные полигоны, для отработки обороны границы с Афганистаном. В предстоящих боевых учениях на границе с Афганистаном примут участие около тысячи российских военнослужащих. Тренировка пройдет в три этапа.

Первый — отработка совместной операции вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана по ликвидации террористических бандформирований. Второй — отработка уничтожения вторгшихся в пределы Таджикистана террористов, а третий — тренировка по защите государственной границы.

Россия также начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном, а российские штурмовики Су-25 прилетели на учения в Таджикистан.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия поможет Таджикистану в случае угрозы из Афганистана.

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