Армения заявила о новом обстреле со стороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана вновь обстреляли позиции Армении на границе, сообщает заявление министерство обороны Армении в своем Telegram.

«Подразделения азербайджанских вооруженных сил с 18.10 до 18.50 (17.10 – 17.50 мск) предприняли очередную провокацию, обстреляв из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлениям оборонного ведомства, огонь велся по машине, перевозившей продовольствие. В результате обстрела она была повреждена.

Утром Ереван сообщал о еще одном обстреле в направлении населенного пункта Ерасх. В оборонном ведомстве подчеркивали, что после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен, укрепительные работы прекращены.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая этого года. Министерство обороны Армении передавало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области.