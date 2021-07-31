Стала известна причина крушения Су-35 в Охотском море

У российского истребителя Су-35 при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Уточнятся, что самолет упал в акваторию Охотского моря. Пилот катапультировался до падения. О пострадавших не сообщается.

«31 июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», — сообщили в ВВО.

В пресс-службе уточнили, что комиссия ВВО проводит расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что Су-35 разбился в Комсомольске-на-Амуре. Самолет вылетел из аэропорта «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре. Су-35 упал в 50 километрах от посёлка Смирных.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, разработан в 2008 году. Всего на конец 2019 года произведено 112 таких самолетов. В настоящее время используется российскими и китайскими военно-воздушными силами.