Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Российские вооруженные силы могут быть размещены в Белоруссии в случае угрозы безопасности Союзного государства, однако пока такой необходимости нет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями местных органов власти. Об этом сообщает «БелТА».

«Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно», — сказал он.

По словам Лукашенко, на сегодняшний день в этом нет никакой необходимости, так как у российской и белорусской стороны достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы.

Также он отметил, что государство само может в нужный момент быстро «поставить под ружье» 500 тыс., «не считая «территориалов» (Войска территориальной обороны Белоруссии), а это уже сила».

«Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации <...> Если нужно, мы раздумывать не будем», — добавил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что перед страной крайне остро стоит вопрос обеспечения армии и силовых структур в республике современным вооружением.