В Кремле оценили заявление Лукашенко о готовности принять в Белоруссии российских военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика готова принять российских военных в случае необходимости.

«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было», — сказал представитель Кремля.

Ранее в пятницу, 30 июля, Лукашенко заявил, что для обеспечения безопасности Союзного государства Белоруссия готова принять у себя военных из РФ. Также белорусский лидер добавил, что вопрос размещения российских авиабаз на территории республики с президентом России Владимиром Путиным никогда не обсуждался. Он отметил, что при современных вооружениях отсутствует такая необходимость.