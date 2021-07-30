Военный суд признал экс-замдиректора Росгвардии виновным в мошенничестве

Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Милейко организовал хищение чужого имущества», — заявил судья Артем Филимонов.

В декабре 2020 Гарнизонный военный суд Москвы арестовал Милейко по обвинению в мошенническом получении жилплощади. По версии следствия, в 2012 году жена экс-замдиректора Росгвардии незаконно по заниженной стоимости получила нежилое помещение в Балашихе.

В материалах дела утверждается, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо и в дальнейшем продано по заниженной стоимости родственнице Милейко. Ущерб по делу составляет более 18,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила восемь лет для экс-замдиректора Росгвардии.