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Военный суд признал экс-замдиректора Росгвардии виновным в мошенничестве

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Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Милейко организовал хищение чужого имущества», — заявил судья Артем Филимонов.

В декабре 2020 Гарнизонный военный суд Москвы арестовал Милейко по обвинению в мошенническом получении жилплощади. По версии следствия, в 2012 году жена экс-замдиректора Росгвардии незаконно по заниженной стоимости получила нежилое помещение в Балашихе.

В материалах дела утверждается, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо и в дальнейшем продано по заниженной стоимости родственнице Милейко. Ущерб по делу составляет более 18,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила восемь лет для экс-замдиректора Росгвардии.

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