Шойгу поручил сократить сроки постановки на воинский учет в военкоматах

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах. Об этом сообщает ТАСС.

«Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», — сказал глава Минобороны после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, что все 30 военкоматов в регионе будут отремонтированы, приведены к стандартам современного военкомата.

Ранее сообщалось, что российских военных-контрактников обязали тестироваться на наркотики.

Согласно введенным изменениям в Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ, военнослужащим также ставится в обязанность на повседневной основе заниматься закаливанием и физической подготовкой, а также воздерживаться от вредных привычек.