Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии, заявил председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентопа. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

По его словам, в рамках договоренностей, в том числе, проводятся и военные учения двух стран.

«Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим прошло много переговоров и заключено много договоренностей», — отметил он.

Ранее Азербайджан согласился на инициативу России объявить прекращение огня на границе с Арменией с 10.00 (09.00 по Мск).

22 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку снова предлагает Еревану подписать мирный договор. Глава государства призвал Ереван признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирное соглашение и решить вопрос делимитации границ. По его словам, в этом отношении повестка дня Баку соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.