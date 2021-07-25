В ЛНР сообщили о перехвате украинского беспилотника

Военные Луганской народной республики (ЛНР) перехватили беспилотник Вооруженных сил Украины с двумя боеприпасами. Об этом сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин, передает ТАСС.

По его словам, «благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР с применением станции «Тритон-М1» беспилотник был посажен. Боеприпасы обезвредила группа саперов.

Отмечается, что специалисты определили координаты, куда планировалось сбросить боеприпасы. Атака планировалась на республиканскую администрацию и театральную площадь.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что партнеры России по «нормандской четверке» изучают идею самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики провести совместную встречу стран-участниц с США.