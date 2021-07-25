Во Владивостоке прошел военно-морской парад на День ВМФ

Во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота России (ТОФ), прошел первый военно-морской парад на День ВМФ, сообщает «Интерфакс».

Парад принимал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. На катере «Ураган» адмирал обошел парадный строй кораблей, поздравив военных моряков с праздником.

В параде приняли участие семь кораблей — флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «Советская Гавань», большая дизель-электрическая подводная лодка «Усть-Большерецк» от Тихоокеанского флот и ракетные фрегаты «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг» военно-морских сил Вьетнама.

После парада на набережной Цесаревича начался праздничный концерт.

Ранее два корабля Вьетнама прибыли во Владивосток на парад Военно-морского флота.

При этом в текущем году на водной станции не будут проводится военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление из-за действующих во Владивостоке карантинных мер.