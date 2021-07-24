Американский военный самолет нарушил воздушные границы Венесуэлы

Военно-транспортный самолет ВВС США С-17 вторгся в воздушное пространство Венесуэлы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Венесуэлы.

«Инцидент произошел в четверг вечером 22 июля... и продолжался 3 минуты, [самолет] углубился примерно на 14 морских миль [26 километров] над западной частью Сьерра-де-Периха, штат Сулия», — говорится в заявлении главы ведомства Падрино Лопеса.

Министр отметил, что с начала года американские самолеты 21 раз нарушили границы района полетной информации Майкетия, что «является грубым нарушением международных норм авиации».

В районе инцидента, произошедшего в рамках американо-колумбийских военных учений, находились также два других американских самолета — истребитель F-16 и стратегический разведывательный Boeing RC-135.

Ранее в США сенатор призвал работать над укреплением военной мощи страны. По его словам, Соединенные Штаты сталкиваются с многочисленными угрозами в сфере нацбезопасности, исходящими от разных стран мира, в том числе якобы от России, Китая, Ирана, а также от террористов, которым «помогают враги США» — Куба и Венесуэла.