Новая мишень для ПВО «Адъютант» запускается в серийное производство

Специалисты Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») завершили цикл государственных испытаний мишенного комплекса для системы противовоздушной обороны «Адъютант». Об этом в кулуарах авиасалона МАКС-2021 заявил специалист проекта «Мишенные комплексы» ИЭМЗ «Купол» Александр Душкин, передает ТАСС.

«В апреле 2021 года мы закончили цикл государственных испытаний и готовимся к серийному производству», — сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оснащение современным вооружением и боевой техникой в российских Вооруженных силах составляет почти 71%, это самый высокий показатель в мире.

На текущей неделе стало известно, что на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели и поразила цель.