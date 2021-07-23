В Николаевской области Украины танк по ошибке обстрелял село

В Николаевской области Украины танк по ошибке обстрелял местное село, инцидент произошел во время военных учений Cossack Mace 2021 («Казацкая булава — 2021»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы прокуратуры Николаевской области.

«В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что по факту халатного отношения к военной службе во время учений начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 уголовного кодекса Украины. В результате инцидента никто не пострадал.

В марте сообщалось, что в итальянской провинции Порденоне танк по ошибке обстрелял куриную ферму.