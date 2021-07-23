Defender остался последним действующим эсминцем типа Type 45 ВМС Великобритании

Эсминец Defender, спровоцировавший пограничный инцидент в территориальных водах России, остался единственным действующем кораблем своего типа во флотилии ВМС Великобритании. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что в общей сложности на вооружении ВМС числится шесть эсминцев класса Type 45. В текущий момент три из них находятся на техническом обслуживании, один – проходит переоборудование, а последний, пятый под названием Diamond столкнулся с техническими проблемами во время похода в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сейчас эсминец Defender помогает обеспечивать прикрытие противовоздушной обороны авианосцу Queen Elizabeth и другим боевым кораблям в группе, в которую входят американские и голландские корабли.

23 июня британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.