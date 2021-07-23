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Россия рассекретила документы об обороне Киева в 1941 году

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РИА «Новости»

Министерство обороны России запустило интернет-проект, рассказывающий о Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Основу исторического раздела составляют многочисленные боевые донесения, в которых рассказывается об ожесточенном характере боевых действий, массовом героизме бойцов и командиров Красной Армии», — говорится в пресс-релизе.

Опубликованы документы, свидетельствуют о трагических эпизодах обороны Украинской СССР. В частности, доклад начальника штаба Юго-Западного фронта Александра Покровского, который 2 октября 1941 года сообщал, что в окружение попали более 450 тыс. военнослужащих попали в окружение. Прорваться к своим удалось всего 20 тыс. красноармейцам.

О тяжелейших потерях, понесенных Красной Армией под Киевом в 1941 году, говорят также многочисленные воинские захоронения, расположенные в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской областях Украины. По данным Минобороны, там находится более 7 тыс. солдатских могил времен Великой Отечественной войны.

В итоге оборонительной операции солдаты Красной Армии на два месяца остановили наступление фашистской Германии, что сыграло немаловажную роль в срыве гитлеровского плана «молниеносной войны».

Ранее были обнародованы документы, опровергающие популярный миф о Великой Отечественной войне

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