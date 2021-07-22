Российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учению «Запад-2021»

Первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации прибыл в Брест в рамках подготовки совместному стратегическому учению «Запад-2021». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

«Им (военнослужащим — прим.) предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», — говорится в сообщении ведомства.

О проведении подготовительных учений до стратегических командно-штабных учений в июне объявлял глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» будут задействованы в стратегических военных учениях «Запад-2021».

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут в сентябре на территории двух стран.