В МИД РФ заявили о готовности защитить Таджикистан в случае агрессии

Заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва при необходимости примет меры для недопущения агрессии против Таджикистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, по линии оборонных и погранведомств России и Таджикистана ведутся интенсивные контакты, активно задействуется инструментарий ОДКБ. Российские военные проводят плановые и внеплановые тактические учения в республике.

«Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы – ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ», — подчеркнул Руденко.

Ранее МИД России выражал обеспокоенность возможным переносом боевых действий из Афганистана в Таджикистан.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.