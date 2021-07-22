Новый вертолет Ка-52М выполнил стрельбы крылатыми ракетами «изделие 305»

Модернизированный вертолет Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «изделие 305» по условному противнику на военном полигоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах авиасалона МАКС-2021.

По его словам, «ракеты «изделие 305» оснащены мультиспектральной головкой самонаведения и могут перенацеливаться в воздухе, что было продемонстрировано в ходе стрельб. Источник не сказал, когда проводились маневры.

Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Первый полет опытный образец машины совершил в августе прошлого года. Государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется завершить в 2022 году. У усовершенствованного вертолета появились новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенная номенклатура вооружения.

В августе прошлого года модернизированный военный вертолет Ка-52 «Аллигатор» совершил свой первый полет.