Украина провела учения вблизи российской границы в Крыму

Министерство обороны Украины перебросило к границе с Крымом зенитно-ракетные комплексы «Бук» для проведения учений. Об этом сообщается на официальной странице украинского Минобороны в Facebook.

«В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны, ... состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук» по отражению авиационного удара условного противника», — говорится в сообщении.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что отберет Крым у России за год, заявив об этом также в Facebook. Политик обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» в Курбан-байрам и пообещал им, что через год они отметят этот праздник в Бахчисарае.

Правительство Крыма в ответ обвинило Порошенко во вранье и «заигрывании с представителями крымскотатарского народа».