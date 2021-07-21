Комплексы С-500 прикроют небо Москвы

Новейшие российские зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» в первую очередь поступят на вооружение частей ПВО, которые охраняют воздушное пространство над Москвой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«Мы ожидаем в скором будущем новые комплексы автоматизации и системы управления, средства вооружения, создаваемые в рамках ОКР (опытно-конструкторских работ). Например, зенитная ракетная система С-500. Модернизируется также система А-135 (противоракеты системы ПРО). Эта новейшая техника поступит на снабжение в нашу армию ПВО-ПРО в первую очередь и в целях эффективного прикрытия Москвы и Центрального промышленного района», — заявил генерал-лейтенант Андрей Демин, командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения.

Первые серийные поставки ЗРС С-500 российской армии начнутся уже в 2021 году, об этом ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов на авиасалоне «МАКС-2021».

Ранее Минобороны показало видео испытаний новейшей ЗРС С-500.