Американский адмирал прокомментировал профессионализм российских ВКС

Адмирал военно-морских сил США Роберт Берк, командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке, прокомментировал профессионализм российских военно-космических сил, сообщает ТАСС.

Берк отдельно указал на случаи перехватов российскими самолетами американских кораблей и самолетов.

«В общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными, несмотря на то что нацелены на устрашение», — заявил Берк, добавив, что ВМС США в Черном море постоянно находятся под сопровождением российского Черноморского флота.

Тем не менее, по мнению американского адмирала, перехваты американских кораблей повышают риски трагических инцидентов.

«Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов, командир на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет. Можно утверждать, что они нас поддевают, чтобы мы выстрелили первыми. Мы этого не будем делать, если не имеет место провокация. Но я также не буду просить своих офицеров, чтобы они принимали первый удар в челюсть. Так что здесь существует тактический риск», — заявил Берк.

Ранее военный самолет США провел многочасовую разведку у западных границ России и Белоруссии.