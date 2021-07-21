США нанесли удар по исламистам в Сомали впервые с инаугурации Байдена

Соединенные Штаты, впервые с инаугурации Байдена, нанесли удар по исламистам в Сомали, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой представителя Пентагона Синди Кинг.

«По первоначальной оценке командования, в результате этого авиаудара ни один мирный житель не пострадал и не был убит», — заявила Кинг.

По данным представителя американского минобороны, Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) пока не может уточнить, какой урон был нанесен группировке «Аш-Шабаб», так как бои между боевиками и проправительственными силами продолжаются.

Ранее в Сомали шесть человек погибли при взрыве в столице страны, Могадишо.

Также до этого в стране правительственные войска ликвидировали 16 исламистов группировки «Аш-Шабаб». Также войска освободили 40 детей в регионе Нижняя Шабелле.