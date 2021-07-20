Песков рассказал, увидит ли Путин новый российский истребитель на МАКС-2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, покажут ли главе государства Владимиру Путину новый российский истребитель на авиасалоне МАКС-2021.

«Одномоторный, имеется в виду, если я правильно понимаю. Президент его посмотрит», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 20 июля прибыл на церемонию открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

Ранее госкорпорация Ростех опубликовала в своем YouTube-канале видео нового российского истребителя ОАК, который 20 июля будет презентован на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021».

Эксперт в области авиации Олег Пантелеев сообщал, что это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, говорят о применении технологий малой заметности, добавил эксперт.