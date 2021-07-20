Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана

Российские танкисты в Таджикистане выдвинулись в сторону афганской границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального военного округа (ЦВО).

«В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200-км марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление предположительно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации условного противника.

По прибытию на Харб-Майдон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. Российские и таджикские военные разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку военной техники.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. военнослужащих из России и Узбекистана примут участие в совместном военном учении у границы с Афганистаном. Мероприятие пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Узбекистана.

С августа по сентябрь Россия и республики Средней Азии проведут серию совместных военных учений на афганской границе.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.