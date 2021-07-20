Американские эксперты назвали главные препятствия для развития вооружений в России

Россия смогла создать вооружения, не имеющие аналогов в США, однако дальнейшим успехам Москвы могут помешать санкции и недостаток кадров в оборонной отрасли. К соответствующему выводу пришли эксперты американской исследовательской корпорации RAND.

Специалисты отмечают, что России удалось «по крайней мере отчасти» успешно модернизировать устаревшие вооружения и разработать их современные типы, чтобы достойно конкурировать в оборонной сфере с США. В качестве примера эксперты привели танк Т-14 «Армата» и гиперзвуковую ракету «Циркон», которые не имеют прямых американских аналогов.

Аналитики RAND также заявляют, что ожидать в России появления нового вооружения следует через 20 лет, что примерно столько же, сколько в США. Тот же танк Т-14 «Армата» появился из проекта разработки танка нового поколения «Объект 195», который стартовал еще в 1990-х годах, отметили в корпорации.

Вместе с тем в RAND указали, что, несмотря на определенные успехи, развитие вооружений в России сталкивается с рядом проблем. Так, например, производительность труда на ведущих российских военных предприятиях отстает от аналогичных показателей в США в несколько раз.

Авторы исследования выделили несколько вызовов, которые стоят перед оборонной промышленностью России. В первую очередь речь идет о недостатке кадров в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе из-за утечки умов за границу. Аналитики отмечают, что средняя зарплата американских инженеров заметно выше, чем у российских. Например, как указали указали эксперты RAND, инженер-проектировщик в США в среднем получает порядка $70 тыс. в год.

Другой проблемой для России авторы называют санкции. Россия может лишиться важных компонентов для производства вооружения из-за запрета поставок в Россию товаров двойного назначения, которые только усилились при президенте США Джо Байдене.

В силу этих факторов Россия сталкивается с проблемой производства новых и дорогостоящих вооружений в масштабных объемах.

«Россия сохраняет большой экспортный рынок, однако испытывает проблемы с тем, чтобы производить высокотехнологичные системы в стратегически больших количествах», — резюмировали аналитики.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ прорабатывает вопрос о закупке патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков», которые отличаются высоким уровнем автоматизации.