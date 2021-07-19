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Пентагон отреагировал на испытания российские ракеты «Циркон»

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Пресс-служба Минобороны РФ

Соединенные штаты полагают, что новые российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут дестабилизировать обстановку, так как способны нести ядерный заряд. Такую позицию высказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщаетТАСС.

«Новые российские гиперзвуковые ракеты могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск, потому что они могут нести ядерный заряд. США, в отличие от этого, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении», — сказал он, комментируя испытания гиперзвуковой ракеты.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что фрегат «Адмирал Горшков» из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1 тыс. км.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России, отметили в Минобороны.

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