На Украине впервые стартовали тактические учения «Три меча-2021» с участием стран НАТО

Многонациональные военные учения «Три меча--2021» впервые пройдут на Украине — cвыше 1,2 тыс. военнослужащих из США, Украины, Литвы и Польши принимают в них участие, сообщили в Генштабе ВС Украины.

В учениях примут участие более 1200 военнослужащих, 200 боевых машин из четырех стран-участниц. Военные маневры продлятся до 30 июля.

«В учениях принимают участие аффилированные подразделения, обладающие высоким потенциалом, прочными и взаимозаменяемыми военными связями, которые по мере необходимости могут совместно удержать и уничтожить потенциального противника... Штаб многонационального коллектива впервые будет управлять аффилированным подразделениями в учебно-боевых условиях. Это очередной шаг к повышению уровня взаимодействия, повышению уровня образования и готовности к совместным действиям», — говорится в сообщении Генштаба.

Уточнятся, что в ходе учений пройдет ряд уникальных тренировок, направленных на отработку совместных задач в защиту территории от «внешнего агрессора».

В маневрах примет участие Литовско-польско-украинская бригада («ЛитПолУкрБриг») — именно ее и называют «три меча».

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