Ростовский губернатор договорился о поставках баранок в воинскую часть после критики Шойгу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Instagram заявил, что заключил договор о поставках в воинскую часть баранок, после того как министр обороны России Сергей Шойгу, посетивший эту часть, отчитал губернатора за нехватку продовольствия.

«Среди широкого ассортимента компании увидел сушки. И предложил компании поддержать военнослужащих, направив в качестве благотворительности баранки и другие хлебобулочные изделия в воинскую часть, где мы были с министром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Чтобы баранки могли получать за обедом к чаю не только именинники, а весь личный состав», — написал Голубев, комментируя свое посещение завода «Аютинский хлеб».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отчитал ростовского губернатора из-за баранок.

Шойгу и Голубев посетили воинскую часть и во время обеда министр обороны отметил, что несмотря на рекордные сборы урожая пшеницы, баранки на столе есть только у именинников, а сала и чеснока, положенных солдатам согласно рациону, в меню этой части нет.