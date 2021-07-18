«Ростех» опубликовал фото носовой части новейшего истребителя 5-го поколения

Корпорация «Ростех» опубликовала в своих соцсетях фотографию носовой части макета новейшего однодвигательного истребителя пятого поколения.

«Ребята, вы действительно думаете, что нам нечем вас больше удивить?» — гласит надпись на фотографии.

В записи, опубликованной в соцсетях, также есть анонс по новым данным об истребителе.

«Ждите новые подробности сегодня в полночь», — указано в сообщении.

Ранее появилось видео новейшего российского истребителя без чехла. Его макет должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.

Показ данного самолета в корпорации анонсировали в начале недели. Однако никаких подробностей пока не сообщается.

По словам эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, говорят о применении технологий малой заметности, добавил эксперт.