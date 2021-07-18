В Госдуме предложили уменьшить господдержку авиакомпаний с импортными самолетами

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев призвал увязать уровень господдержки авиакомпаний с количеством импортных самолетов в ее авиапарке. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Я бы очень серьезно увязывал вопрос финансовой поддержки авиакомпаний с тем количеством зарубежных самолетов, которые ввезены на территорию РФ по правилам финансового или операционного лизинга и не могут быть использованы для решения мобилизационных задач. Я бы уменьшал долю государственной помощи пропорционально наличию подобных судов, тем самым сподвигая эти компании на увеличение закупок именно российской техники, тем более что она весьма и весьма достойного качества», — сказал Гутенев.

Он отметил, что новый российский авиалайнер МС-21, который сейчас проходит испытания, является лидером в своем классе.

Также депутат призвал надзорные органы обратить внимание на налоговую юрисдикцию российских авиакомпаний, компании-владельцы которых зачастую зарегистрированы в офшорах.

«Мне кажется, что внимание Федеральной антимонопольной службы и иных надзорных органов должно быть сосредоточено на вопросах ценообразования, территориях получения прибыли, потому что осуществление дальнейшей деофшоризации нашей экономики представляется важнейшей задачей», — отметил Гутенев.

Российский реестр насчитывает 8930 самолетов и вертолетов, в том числе 13 самолетов и 42 вертолета, зарегистрированных в 2020 году.

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