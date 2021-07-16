news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кавазашвили: Путин озвучил свою позицию для базарных баб? Иностранцы в РПЛ... 03:59
В результате торнадо в Канаде пострадали восемь человек 03:58
США призывают Грузию отменить назначение судей в Верховный суд 03:50
Божович: не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое... 03:44
Эксперт назвал способы спасти смартфон от перегрева в жару 03:37
Россия потратит до 3,7 млрд рублей на аналог телескопа «Хаббл» 03:37
Полиция застрелила мужчину с муляжом пистолета на Аллее славы в Голливуде 03:14
Блинкен прокомментировал отставку ливанского премьера Саада Харири 02:57
Президент РФС: я против лимита на легионеров, этот вопрос обсуждается... 02:57
Ученые подсчитали, как часто будут появляться новые штаммы COVID-19 02:49

Ростех начал разработку двигателя шестого поколения для боевой авиации

close
100%
rosteh.ru

Заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации по стратегии (ОДК, часть «Ростеха») Михаил Ремизов заявил, что ОДК инициирует научно-исследовательские работы по разработке двигателя шестого поколения для боевой авиации, сообщает ТАСС.

«Сейчас инициируются работы по нескольким перспективным направлениям: технологии двигателя шестого поколения, комбинированная силовая установка, технологии более электрического двигателя», — заявил Ремизов.

По его словам, эти научно-исследовательские работы требуют серьезного отношения и государственного финансирования.

«Научно-исследовательская работа по технологиям двигателя-демонстратора шестого поколения включена в перспективный тематический план ОДК и в наши заявки на финансирование по линии государственных программ», — уточнил Ремизов.

Ранее концерн «МиГ» заявил, что на базе их производства и конструкторских бюро создается «Принципиально новый» боевой самолет.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В Германии из-за наводнения пропали без вести 1,3 тыс человек
«Деньги за воздух»: ждать ли Киеву помощи от Берлина после запуска «СП-2»
Преемник Меркель выдвинул свое предложение по «Северному потоку-2»
«Общение с богом не имеет конца»: не стало Петра Мамонова
Коллеги и друзья рассказали о наследии Петра Мамонова
Меркель и Байден выпустили совместную декларацию
В Бельгии подсчитали количество погибших в наводнении
Байден объяснил бессмысленность введения санкций против «Северного потока – 2»
Духовник МакSим раскрыл подробности о состоянии певицы
Новости и материалы
«Союзмультфильм» планирует закончить первый 3D-мультфильм до конца года
Кавазашвили: Путин озвучил свою позицию для базарных баб? Иностранцы в РПЛ — распил денег
В результате торнадо в Канаде пострадали восемь человек
США призывают Грузию отменить назначение судей в Верховный суд
Божович: не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление
Эксперт назвал способы спасти смартфон от перегрева в жару
Россия потратит до 3,7 млрд рублей на аналог телескопа «Хаббл»
Полиция застрелила мужчину с муляжом пистолета на Аллее славы в Голливуде
Блинкен прокомментировал отставку ливанского премьера Саада Харири
Президент РФС: я против лимита на легионеров, этот вопрос обсуждается с правительством
Ученые подсчитали, как часто будут появляться новые штаммы COVID-19
«Урал» — об отказе игроков прививаться: как сказал Путин, рекомендуем, но заставлять не можем
Меркель заявила, что «Северный поток – 2» не должен заменить украинский транзит
Агент Барриоса — о «Зените»: он могущественнее, чем ряд клубов Англии, Германии, Италии
Глава Минфина США предложила Байдену утвердить главу ФРС на второй срок
В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности
Лавров рассказал, на чем строятся отношения Китая и России
Российские космонавты со следующего месяца будут получать повышенную зарплату
Все новости
Побеждал «Барсу», в России выиграл все: сборную может возглавить самый закрытый тренер страны
РФС рассматривает в качестве замены Черчесова экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева
«Ее ценность в дешевизне»: зачем обновлять советские неуправляемые ракеты
Эксперт назвал новую ракету С-13Б наследницей «Катюши»
«Карманная» консоль для топовых игр: чего ждут геймеры от «убийцы» Nintendo Switch
В компании Valve рассказали, как работает и сколько будет стоить Steam Deck
Верховный суд решил бороться с ложными признаниями подсудимых
Юристы усомнились в эффективности рекомендаций ВС по проверке показаний обвиняемых
Особняк Версаче вновь стал местом преступления
В годовщину убийства Джанни Версаче в его доме нашли два трупа
«Стихия застала людей врасплох». Число жертв наводнения в Германии выросло до 58
На западе ФРГ обнаружили тела еще девяти погибших в результате наводнения
Эпоха цифровых очередей: когда PlayStation 5 снова выбросят в продажу
Ритейлеры рассказали о следующей поставке новой PlayStation
«Их нет и не будет»: почему свободные склады в Москве сразу раскупают
Ставки по аренде могут вырасти на 25% из-за рекордного спроса на склады
Генпрокуратура признала деятельность американской НПО «Проект медиа»* нежелательной
Минюст внес в реестр иноагентов восемь журналистов «Проекта»
«Режим гасит социальное пламя насилием»: удержат ли власть кубинские коммунисты
Мэр Майами предложил рассмотреть возможность военных действий на Кубе
«Россия не в приоритете»: когда у нас появятся зарубежные вакцины
Фармэксперты назвали сроки поставки иностранных вакцин от COVID-19 в Россию
Что известно о готовившемся теракте в Москве
В ФСБ рассказали подробности задержания террориста
Умер Петр Мамонов
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях