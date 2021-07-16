Ростех начал разработку двигателя шестого поколения для боевой авиации

Заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации по стратегии (ОДК, часть «Ростеха») Михаил Ремизов заявил, что ОДК инициирует научно-исследовательские работы по разработке двигателя шестого поколения для боевой авиации, сообщает ТАСС.

«Сейчас инициируются работы по нескольким перспективным направлениям: технологии двигателя шестого поколения, комбинированная силовая установка, технологии более электрического двигателя», — заявил Ремизов.

По его словам, эти научно-исследовательские работы требуют серьезного отношения и государственного финансирования.

«Научно-исследовательская работа по технологиям двигателя-демонстратора шестого поколения включена в перспективный тематический план ОДК и в наши заявки на финансирование по линии государственных программ», — уточнил Ремизов.

Ранее концерн «МиГ» заявил, что на базе их производства и конструкторских бюро создается «Принципиально новый» боевой самолет.