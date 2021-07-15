РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

Российских военных обязали изучить статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Соответствующее указание дал глава Минобороны страны Сергей Шойгу, сообщает РБК, ссылаясь на источник в военном ведомстве.

Данную информацию также подтвердил источник издания в Главном военно-политическом управлении министерства.

Как рассказал источник, такое решение было принято, поскольку статья главы государства вызвала положительный отклик со стороны большого числа военнослужащих, у которых есть родственники на Украине или же украинские корни. По его словам, все российские военные разделяют тезис о единстве русского, украинского и белорусского народов.

В Минобороны учли повышенное внимание к статье и решили добавить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.

Ранее Путин рассказал, что продумывал статью о единстве русских и украинцев несколько месяцев.

12 июля президент Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.