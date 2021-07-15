Американский военный вертолет совершил вынужденную посадку в Бухаресте

Вертолет военно-воздушных сил США совершил вынужденную посадку в центре Бухареста. Об этом сообщается на странице минобороны Румынии в Facebook.

«Сожалеем об инциденте, который произошел в четверг, 15 июля, с вертолетом военно-воздушных сил США, который вынужденно приземлился на площади Шарля де Голля в Бухаресте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот справился с приземлением, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным ведомства, американский вертолет вместе с другими воздушными суднами участвовал в репетиции для выступления в День авиации – 20 июля. В минобороны Румынии подчеркнули, что предпримут меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Ранее сообщалось, что российские истребители сопроводили три самолета-разведчика США над Беринговым морем.