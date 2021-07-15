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Россия проведет серию учений на афганской границе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

С августа по сентябрь Россия и республики Средней Азии проведут серию совместных военных учений на афганской границе. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что с российской стороны в маневрах примут участие мотострелковые и горные части, аэромобильные подразделения, отряды специального назначения, авиация и артиллерия, а также силы противовоздушной обороны. Будут привлечены и авиагруппы российских баз в Киргизии и Таджикистане и системы противовоздушной обороны С-300, которые входят в состав 201-й военной базы.

Во время мероприятий главным образом будет отрабатываться ликвидация незаконных вооруженных формирований, а также противодействие дестабилизации обстановки в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. После серии учений пройдут совместные маневры «Мирная миссия – 2021».

В начале августа учения будут проходить в Сурхандарьинской области Узбекистана. Практические действия будут отрабатываться на полигоне Термез — в одноименном городе, расположенном на границе с Афганистаном. Подразделения армий России и Узбекистана будут «сражаться» с условными незаконными формированиями, а также отрабатывать разведывательные мероприятия и засады в условиях высокогорья.

В сентябре 2021 года на базе учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии пройдут специальные учения «Рубеж-2021» Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР), созданных в 2001 году государствами — членами ОДКБ.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Ранее сообщалось, что Россия строит в Таджикистане новую погранзаставу.

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