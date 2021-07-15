В США офицер предупредил об опасном положении Украины

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил во время пресс-конференции в Киеве, что Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию «Укринформ».

По его словам, это касается экономической, военной, политической и дипломатических сфер.

Табах подчеркнул, что внутри страны происходят «большие подрывные действия», которые подвергают ее опасности.

«И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – сказал он.

Кроме того, экс-представитель НАТО добавил, что лидерам ведущих европейских государств «выгодно», чтобы республика «пропала с радаров».

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил, что Украина может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части.

До этого об угрозе потери Украиной ряда областей из-за «бандеровской и русофобской» идеологии сказал глава Крыма Сергей Аксенов.