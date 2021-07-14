Шойгу отчитал ростовского губернатора из-за баранок и сала в гарнизоне

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону, передает телеканал «Звезда».

Как сообщается, министр провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и пообщался с ним. Глава региона рассказал Шойгу, что область собрала 12,5 млн тонн пшеницы в 2020 году. В ответ на это глава военного ведомства сделал ему замечание.

«Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном — праздничном столе?» — сказал Шойгу.

Он также указал, что в меню отсутствуют сало и чеснок. «В Ростовской области сала нет», — пошутил министр.

Голубев пообещал исправить ситуацию.

Ранее в сети распространилась видеозапись внезапной проверки одного из московских военкоматов Шойгу.

На записи видно, как министр обороны проходит по коридорам и заходит в разные кабинеты. В одной из комнат он отчитывает сотрудников военкомата за отсутствие компьютеров для связи с другими военкоматами.

Комментируя данную видеозапись, правозащитник Алексей Табалов рассказал «Газете.Ru», что в российских военкоматах действует режим секретности, в связи с которым предполагается полный запрет на использование компьютеров.

Источник в Минобороны сообщил «Газете.Ru», что Шойгу посетил Черемушкинский военкомат в связи с обращением работающих в комиссариате пенсионеров, которым не была индексирована пенсия.