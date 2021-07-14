Россия строит в Таджикистане новую погранзаставу

Проект новой пограничной заставы с участием России реализуется в Таджикистане, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Этот проект реализуется, в Таджикистане все средства выделены», — заявил Кабулов, уточнив, что застава уже строится.

Ранее Замир Кабулов заявил, что генконсульство в Мазари-Шарифе вернется к работе при гарантиях безопасности, так как до этого дипломаты из Мазари-Шарифа и Хайратона были эвакуированы в Узбекистан из-за обострения ситуации в Афганистане.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.