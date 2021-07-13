Россия обсуждает с США последствия вывода американских войск из Афганистана

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская и американская стороны находятся в контакте по вопросу возможных последствий вывода американского военного контингента из Афганистана. Об этом он рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».

«Ситуация неоднозначная. Я думаю, что в силу комплекса политических, геополитических и внутриполитических причин США все же будут двигаться в направлении свертывания своего военного присутствия в Афганистане. Последствия этого многоплановы, мы обсуждаем все это с американцами», — отметил он.

По его словам, у Москвы и Вашингтона налажены каналы диалога по этой теме на разных уровнях. Спецпредставители по Афганистану находятся в плотном контакте, а также министр иностранных дел России и госсекретарь Соединенных Штатов периодически обсуждают этот вопрос, добавил замглавы МИД.

Также Рябков подчеркнул, что данная тема поднимались на саммите в Женеве.

«Хотел бы выделить неприемлемость для нас перемещения американского постоянного военного присутствия в сопредельные с Афганистаном страны. Мы об этом американцам сказали прямо и откровенно, это изменило бы многое не просто в нашем восприятии того, что происходит в этом важнейшем регионе, но и в наших отношениях с США. Мы предостерегаем от подобного рода шагов», — уточнил он.

Ранее замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов заявил, что российская сторона призывает США к ответственному подходу в вопросе вывода своих сил из Афганистана, чтобы уход американцев негативно не отразился на сфере безопасности на афганском пространстве.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.