Российских военных-контрактников обязали тестироваться на наркотики

Российские военнослужащие-контрактники обязаны проходить диспансеризацию и обследоваться на наличие в организме наркотических веществ. Об этом следует из указа президента об изменениях в Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ.

«<...> заботиться о сохранении своего здоровья, в том числе проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, а также химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту)», — говорится в документе.

Согласно введенным изменениям в устав, военнослужащим также ставится в обязанность на повседневной основе заниматься закаливанием и физической подготовкой, а также воздерживаться от вредных привычек.

Ранее стало известно, что всех призывников, направленных в войска текущей весной, вакцинируют от коронавирусной инфекции к 15 июля.