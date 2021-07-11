Российские Су-30СМ и Су-27 сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем

Российские истребители Су-30СМ и Су-27 поднимались в воздух, чтобы сопроводить самолеты-разведчики ВВС США, передает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (входит в Минобороны России).

Как сообщает центр, в воскресенье, 11 июля, радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа над Черным морем заметили приближающиеся к российской границе воздушные цели. Для опознавания и недопущения нарушения границы в небо были подняты Су-30СМ и Су-27, которые входят в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолет-разведчик CL-600 «Челленджер» ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — сказали в центре.

9 июля сообщалось, что за неделю российские радиолокационные станции зафиксировали более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников иностранных государств, который вели разведку рядом с границами России.