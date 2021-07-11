Еще одна база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США на территории нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор попала под обстрел, сообщает агентство SANA.

«На востоке провинции Дейр-эз-Зор по базе... сил США на нефтяном месторождении Аль-Омар было выпущено несколько ракет.. Оттуда поднимаются клубы дыма», — сообщил корреспондент агентства.

Накануне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе, который находится неподалеку от военной базы США.

Также сообщалось, что американские военные попали под обстрел и на востоке Сирии. Пентагон подтвердил эту информацию.

В конце июня район дислокации американских вооруженных сил около нефтяного месторождения «Омар» был обстрелян: разорвалось не менее восьми снарядов