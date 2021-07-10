Правительство Гаити попросило ООН направить в республику войска

Власти Гаити попросили Организацию Объединенных Наций (ООН) направить в страну войска после убийства президента республики Жовенеля Моиза, передает агентство Reuters.

Как сообщается, исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф направил соответствующее письмо представительству ООН в государстве.

По информации агентства, цель такой просьбы заключается в «поддержке усилий национальной полиции», которые направлены на то, чтобы восстановить безопасность и общественный порядок на всей территории.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на офис генерального секретаря ООН, специальная политическая миссия организации на Гаити (BINUH) уже получила это письмо и изучает его.

Ранее сообщалось, что власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны. Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству главы государства.