Власти Гаити попросили США направить в страну ограниченное число военных

Правительство Гаити попросило США направить в республику ограниченное число военных. Такое заявление в интервью CNN сделал гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.

По его словам, речь идет примерно о 500 американских военнослужащих.

Пьер также заявил, что угрозу для республики могут нести «потенциальные наемники».

Ранее сообщалось, что власти Гаити попросило Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента страны Жовенеля Моиза.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству главы государства.